Риск умереть от коронавируса в 3,5 раза выше, чем от гриппа

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Учёные из Университета Торонто подсчитали, что риск смерти от COVID-19 в 3,5 раза превышает вероятность летального исхода от гриппа, пишет испанское издание 20minutos.
«Теперь мы может с уверенностью утверждать, что COVID-19 гораздо более опасен, чем обычный грипп. Пациенты в госпитале Онтарио с COVID-19 умирали в 3,5 раза чаще. В 1,5 раза чаще попадали в реанимацию. И в 1,5 раза дольше находились на лечении», - говорится в докладе учёных.
Эти выводы в целом совпадают со статистикой, предоставленной ранее учёными из США и Франции.