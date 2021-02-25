Учёные рассказали, кто болеет коронавирусом долго

Последние новости Испании на русском языке
Активное изучение подробной статистики по пациентам с коронавирусом позволило учёным утверждать, что течение болезни можно довольно точно спрогнозировать. По крайней мере, они научились уже в начале болезни довольно точно определять, будет ли она затяжной.
Затяжной ковид характеризуется совокупностью симптомов, которые сохраняются очень долго. В частности, одышкой, выраженной утомляемостью, головной болью и потерей способности нормально чувствовать вкус и запах. 53% переболевших COVID-19 через один-два месяца продолжали испытывать проблемы с дыханием. У 34% сохранялся кашель, а у 69% - утомляемость. В общем сложности 13% пациентов сохраняют симптомы более 28 дней, что позволяет говорить о затяжном характере болезни. А у 4% они проявляются более 56 дней.