Пять правил успешного похудения от испанских диетологов
15:20 20.10.2020
Подавляющее большинство тех, кто решил сесть на диету, очень скоро отказываются от неё. По разным причинам. Специалисты из Испанского общества пищевых наук (SEDCA) поделились пятью простыми правилами, которые помогут долго держаться на диете и эффективно сбрасывать лишний вес.
«Диета — это план, которому мы должны следовать некоторое время, жертвуя чем-то, чтобы достичь цели. Обычно эта цель — похудеть», - объясняет диетолог Андреа Кальдерон, научный секретарь SEDCA и профессор Европейского университета в Мадриде. «Обычно диета не соответствует вкусам или ритмам жизни человека, из-за чего он в итоге отказывается от неё. Поэтому действительно важно адаптировать диету для каждого человека. Существуют тысячи вариантов и идеальных комбинаций для достижения нужной цели», - рассказала она изданию Espanol.
Пять правил эффективной диеты
- Не должно быть завышенных ожиданий. Нужно сразу ставить реалистичные цели. Добиваться нужного результата необходимо поэтапно.
- Крайне важно видеть результат и понимать, «на что ты способен». Кстати, это напрямую зависит от соблюдения первого правила. Лучше решить сбросить килограмм и сделать этого, чем поставить перед собой недостижимые цели и потом разочароваться.
- Тот, кто худеет, должен принимать непосредственное участие в разработке своего рациона. По словам экспертов, раньше этот аспект не принимался во внимание, но теперь он учитывается все чаще и чаще. «Очень важно, чтобы люди рассказывали, что они любят, каковы их вкусы, в какое время суток они едят и т.д.», - отмечает диетолог.
- Пациент должен быть хорошо информирован. Он должен чётко понимать, как его питание влияет на здоровье и внешний вид.
- Мотивация. Без неё никуда. «Крайне важно, чтобы человек был мотивирован и соблюдал диету», - заключает Кальдерон.
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