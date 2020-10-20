Пять правил успешного похудения от испанских диетологов

Подавляющее большинство тех, кто решил сесть на диету, очень скоро отказываются от неё. По разным причинам. Специалисты из Испанского общества пищевых наук (SEDCA) поделились пятью простыми правилами, которые помогут долго держаться на диете и эффективно сбрасывать лишний вес.

«Диета — это план, которому мы должны следовать некоторое время, жертвуя чем-то, чтобы достичь цели. Обычно эта цель — похудеть», - объясняет диетолог Андреа Кальдерон, научный секретарь SEDCA и профессор Европейского университета в Мадриде. «Обычно диета не соответствует вкусам или ритмам жизни человека, из-за чего он в итоге отказывается от неё. Поэтому действительно важно адаптировать диету для каждого человека. Существуют тысячи вариантов и идеальных комбинаций для достижения нужной цели», - рассказала она изданию Espanol.

Пять правил эффективной диеты