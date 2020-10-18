Испанские учёные: жировые отложения защищают от коронавируса

Учёные из Института биомедицинских исследований August Pi i Sunyer в Барселоне пришли к выводу, что липидные вещества, содержащиеся в жировых отложениях, являются первой линией защиты от бактерий, паразитов или вирусов — таких как COVID-19.
Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что «липидные тела, присутствующие во всех клетках человека, отделяются от митохондрий при наличии инфекции, размножаются и заполняют свои мембраны белком под названием кателицидин, который защищает себя от патогенов, нападая на них и пробивая их мембраны».
Согласно статье, «они действуют как молекулярный переключатель врожденного иммунитета, отвечая на сигналы опасности путем перепрограммирования клеточного метаболизма и поиска антимикробных механизмов».
Исследователи подтвердили этот процесс, проанализировав, как липидные тела атакуют бактерии Escherichia coli.
Авторы полагают, что это исследование может быть использовано для создания новых методов лечения гепатита С, денге, туберкулеза, малярии или сонной болезни.Темы: Наука