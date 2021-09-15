Прокатные самокаты в Испании будут следить за состоянием улиц

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Прокатные электросамокаты TIER будут «присматривать» за состоянием городов в Испании. Для этого их оборудуют «умными» камерами.
Во время поездки камеры будут сканировать улицы городов, сообщает «Европульс». Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию.
Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.