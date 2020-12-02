Профессор: коронавирус приближает старость

Медики предупредили о неприятных последствиях коронавируса. Выясняется, что COVID-19 может спровоцировать преждевременное старение даже у молодых пациентов и даже в том случае, если они перенесли его в лёгкой форме.

Такими выводами поделилась с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты работы группы врачей, которые обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и мягкой форме. "Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - сказала она.

"Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость", - добавила Баранова. По ее мнению, таких исследований должно быть много и последствия инфекции должны быть более изучены. "Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься. Я знаю, что такие попытки уже начались", - сказала Баранова.

Ранее испанские медики обновили список всех симптомов коронавируса с учётом второй волны. К самым частым, помимо температуры, сухого кашля и усталости, добавили затруднённое дыхание. Зато убрали из списка чихание и кожные проявления