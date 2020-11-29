Испанские учёные впервые нашли микропластик в Антарктиде

Группа испанских ученых из Автономного университета Мадрида (UAM) впервые обнаружила присутствие микропластика в пресной воде охраняемой территории Антарктиды, в частности, на полуострове Байерс (остров Ливингстон).
До этого момента было известно, что микропластик попал в моря, реки и почвы большей части планеты. Чего исследователи не ожидали, так это найти их в охраняемой зоне Антарктиды, возможно, в одном из самых девственных мест на планете.
"Это район Антарктики, который с 1966 года находился под различными организациями по охране окружающей среды и доступ к которому очень ограничен. Доступ к этому району возможен только для научных целей и с разрешения соответствующего антарктического органа, и небольшими группами. На самом деле, в последние десятилетия только очень ограниченное число ученых посещало этот регион и по вполне обоснованным причинам», - подчеркивают исследователи.
Найденные фрагменты микропластика имеют размеры от 0,4 до 3,5 миллиметра. Они разного цвета и формы. Теперь учёные задались вопросом: «А есть ли на планете хоть какой-нибудь уголок, где ещё нет микропластика?»Темы: Наука