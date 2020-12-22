В Испании нашли тренировочные полигоны римской армии

Ученые, используя методы дистанционного зондирования, данные аэрофотосъемки и спутниковые изображения, выявили на северо-западе Испании 66 новых археологических памятников, относящихся к периоду завоевания римской армией Пиренейского полуострова в I веке до нашей эры.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Geosciences.

Речь идет о местах расположения военных лагерей, укрытий и тренировочных полигонов. Все эти объекты находятся в северной части бассейна реки Дуэро, у подножия Кантабрийских гор, где в конце I века до нашей эры разворачивался конфликт между римлянами и местным населением. В настоящее время район относится к провинциям Леон, Паленсия, Бургос и Кантабрия.

Находки позволили испанским ученым при поддержке британских коллег составить карту размещения римских укреплений, узнать больше о маршрутах передвижения войск и военной стратегии римлян. По мнению авторов исследования, это дает массу новой интересной информации о 200-летней борьбе за Пиренейский полуостров.

Эксперты проанализировали аэрофото- и спутниковые снимки из базы Испанского национального географического института (IGN), а также ресурсы геопорталов Google Earth и Bing Maps, и создали по данным лазерных радаров LiDAR трехмерные модели местности. Для уточнения подробных деталей участков ученые выезжали на полевые работы и использовали дроны.

Обработав снимки путем наложения изображений, полученных с помощью различных методов, исследователи увидели контуры римских дорог и временных лагерей, часто имеющих прямоугольную, как игральная карта, форму. Границы военных поселений фиксируются по остаткам рвов или земляных и каменных валов, которые едва заметны в современном ландшафте.

"Мы определили так много участков, потому что использовали различные типы дистанционного зондирования. Воздушное лазерное сканирование дало хорошие результаты для некоторых участков в более удаленных местах, поскольку оно действительно хорошо показало земляные работы. Аэрофотосъемка лучше работала в низинных районах для обнаружения меток на полях", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования доктора Жоао Фонте (João Fonte), археолога из Эксетерского университета.

Всего ученые обнаружили 66 лагерей. Такое количество объектов, по мнению ученых, говорит о том, что римская армия имела большее присутствие в регионе, чем считалось ранее. Стоянки были оборудованы для длительного пребывания, в том числе в холодные зимние месяцы.

Все это предполагает, что римским войска получали серьезную материально-техническую поддержку. Была продумана и логистика — солдаты передвигались между укрепленными пунктами, используя горные хребты в качестве естественной защиты.

"Остатки представляют собой временные лагеря, которые римская армия создала при движении через враждебную территорию или при маневрировании вокруг своих постоянных баз. Они свидетельствуют об интенсивной деятельности римлян у входа в Кантабрийские горы во время последней фазы римского завоевания Испании", — говорит доктор Фонте.

Целью оккупации, по мнению ученых, было расширение территории империи и возможность эксплуатации природных ресурсов Пиренейского полуострова, таких как олово и золото.

Большинство найденных военных объектов расположены в непосредственной близости от основанных позднее римских городов — Леон, Асторга и других. А неподалеку от деревни Сасамон в провинции Бургос был лагерь самого императора Августа.