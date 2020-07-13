Названа самая эффективная маска против коронавируса

Испанское издание 20minutos со ссылкой на исследования Университета Аризоны (США) сообщает, что не все маски одинаково эффективно защищают от COVID-19.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Hospital Infection, говорится, что идеальными являются маски с маркировкой N99. Считается, что они защищают от 99% частиц. Найти такие нелегко, но большой выбор масок в диапазоне N95 — N99 пока есть здесь. Теоретически, они способны защищать от вируса даже при нахождении в непосредственной близости от источника на протяжении 20 и более минут.
На второе месте по эффективности исследователи поставили вот эти маски - с маркировкой N95, хирургические и маски со сменным фильтром. Такие могут остановить 83% частиц, если заражённый находится рядом на протяжении 30 секунд. И 58% частиц, если контакт продолжается 20 минут.
И ещё одна интересная рекомендация от учёных из Аризоны. Если под рукой нет никакой маски, можно натянуть на лицо футболку. Это лучше, чем ничего, утверждают они. Этот вывод основан на вполне научных экспериментах, отмечают авторы исследования.
«Чем плотнее волокна материала, тем лучше фильтрация. Именно поэтому большее количество материала ведет к большей эффективности. Это даёт больше возможностей для блокирования вируса. Но некоторые маски (например, шелковые) имеют электростатические свойства, которые могут притягивать более мелкие частицы и препятствовать их прохождению через маску», - подчеркивают они.Темы: Наука