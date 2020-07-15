Дерматологи советуют мазать руки кремом после антисептика

Испанские дерматологи рекомендуют внимательно следить за состоянием кожи рук в связи с массовым применением антисептических гелей.
В состав последних обычно входит спирт, который сушит кожу, говорит глава Отделения дерматологии госпиталей HM Puerta del Sur и HM Montepríncipe Ракель Ново. Считается, что его содержание должно быть не ниже 60%, а лучше все 95%. Только тогда он будет убивать бактерии и вирусы. В связи с этим она советует после использования таких гелей мазать руки увлажняющим кремом.
«Вообще лучше мыть руки с мылом. Дезинфицирующие гели могут быть альтернативой только тогда, когда помыть руки невозможно», - отмечает она.
Ранее испанский фармацевт рассказал о опасности ношения масок.Темы: Наука