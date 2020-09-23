На юге Испании археологи нашли необычное захоронение

В Куэва-де-ла-Дехесилья на юге Испании учёные обнаружили необычное погребение.
Найденные черепа принадлежали мужчине и женщине, сообщает "Популярная механика". Причем, как установила экспертиза, на женском имеется характерная впадина, которая может говорит о частичной трепанации. Также ученые нашли следы от декапитации (обезглавливание). Само погребение разделено стеной, которая отделяет человеческие черепа и скелет животного от каменного алтаря со стелой.
По словам исследователей такой ритуал скорее всего связан с обрядами жертвоприношений и ранее такое погребение не было обнаружено. А прекрасная сохранность самого захоронения позволяет расширить знания о неолитических погребальных ритуалах.
По словам археолога Даниэля Гарсия Риверо, находка открывает новые направления антропологических исследований, где жертвоприношения людей и животных могли быть связаны с культами предков и божественными молитвами во время памятных праздников.Темы: Наука