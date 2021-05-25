Медики сообщили о проблемах с сердцем у молодых людей после вакцинации

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Исследование, проведенное американским Центром по контролю за заболеваниями (CDC), выявило случаи сердечных заболеваний у подростков и молодых людей после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет испанское издание 20minutos. Авторы исследования подчеркивают, что такие случаи встречаются очень редко, но при этом не указывают их точное число.
В исследовании говорится, что у некоторых молодых людей после прививки был выявлен миокардит — поражение сердечной мышцы, которое может возникнуть при определенных инфекциях. Это чаще случалось с девушками и, как правило, происходило в течение четырех дней после введения второй дозы препарата.
Медикам еще предстоит доказать (или опровергнуть) связь миокардита у юных пациентов с вакциной против коронавируса, однако CDC настаивает на тщательном мониторинге возможных проблем с сердцем у молодых людей после вакцинации.