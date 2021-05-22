Испанский врач подсказала неочевидный способ поддержать микрофлору

Последние новости Испании на русском языке
Чтобы естественным образом сформировать правильную микрофлору (микробиоту) кишечника, кожи слизистых и т.д., нужно жить на природе и завести собаку. Такой совет дала доктор биомедицинских наук из Мадридского университета Комплутенсе Сари Арпуэста, пишет издание 20minutos.
«Сбалансированная микрофлора дает нам оптимальное состояние здоровья, а когда этот баланс нарушается, появляются проблемы», - отмечает доктор, подчеркивая, что большинство микроорганизмов неопасны и даже нужны нашему телу. «Микроорганизмы помогают пищеварению, вырабатывают полезные вещества в кишечнике и защищают нас от вредных микроорганизмов», - говорит она.
На поддержание баланса микрофлоры влияет буквально все: питание, режим, стрессы, экология и т.д. Доктор советует почаще контактировать с природой и завести домашних животных. «Еще несколько десятилетий назад считалось нормальным иметь в семье несколько домашних животных. Причем в сельской местности это были не только кошки и собаки, но также курицы, кролики и т.д. Затем мы всего этого лишились. Как результат — широкое распространение получила аллергия. Ведь точно установлено, что дети, которые с малых лет контактируют с домашними животными на ферме, реже страдают от аллергии и аутоиммунных заболеваний», - отмечает Арпуэста.