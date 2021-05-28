Мадрид объявил о создании Испанского космического агентства

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Глава администрации председателя испанского правительства Иван Редондо объявил о создании Испанского космического агентства.
По словам чиновника, испанский аналог NASA будет создан в рамках новой Стратегии национальной безопасности, которую власти собираются утвердить в ближайшие дни. «У нас есть 30-месячный план по укреплению национальной безопасности», - сказал он, объявляя о создании космического проекта. Его слова приводит газета El Pais.
В свою очередь министр науки Педро Дуке усомнился в том, что Испании нужно собственное космическое агентство, которое, по его словам, будет лишь дополнять европейское.