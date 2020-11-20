В Испании найдены перья динозавра и самые древние волосы животных

Испанские палеонтологи сообщили о находке в провинции Теруэль двух уникальных образцов янтаря. В одном из них ученые обнаружили перья динозавров, а в другом — самые древние в мире волосы млекопитающих.
Описание приведено в журнале Scientific Reports, сообщает РИА Новости. Возраст находок — 105 и 110 миллионов лет, что соответствует раннему меловому периоду. Янтарь мелового возраста в провинции Теруэль находили и раньше, но открытия глобального значения палеонтологи здесь совершают впервые.
В одном образце исключительно хорошо сохранились три волоса млекопитающих с характерным рисунком в виде микроскопических чешуек. Параллельное расположение волосков и их одинаковые пропорции позволяют исследователям идентифицировать его как небольшую прядь шерсти одного животного.
"Узор на их поверхности похож на рисунок нынешних волос млекопитающих", — приводятся в пресс-релизе Барселонского университета слова первого автора статьи Серхио Альвареса Парры. Авторы отмечают, что это древнейшая находка шерсти млекопитающих в мире. "Район Ариньо известен своими окаменелостями позвоночных, таких как динозавры Proa valdearinnoensis и Europelta carbonensis, но никто не думал, что мы сможем найти здесь части позвоночных в янтаре", — продолжает Альварес.
Другой образец, по определению ученых, содержит перья птичьих динозавров Enantiornithes. Оба образца интересны тем, что их древняя смола захватила части волосяного покрова и перьев живых существ в момент их контакта с липкой массой. Похожий процесс исследователи наблюдали на смоляных деревьях на Мадагаскаре. При контакте с ними, животные и птицы оставляли прилипшими к смоле волоски и перья.
"Особенность описанного процесса заключается в том, что между контактом животного со смолой и отрывом частей покрова должно пройти довольно много времени, чтобы смола успела застыть", — объясняет еще один автор исследования Ксавье Делкло (Xavier Delclòs), профессор факультета наук о Земле и сотрудник Института исследований биоразнообразия Барселонского университета.
Авторы предполагают, что длительный контакт имел место, когда животные спали на дереве, выделяющем смолу, или надолго прислонялись к нему.
Оба образца в настоящее время хранятся в Палеонтологическом музее Арагона.Темы: Наука