Испанские фермеры научились уничтожать вредителей пивными отходами

Бороться с вредителями в сельском хозяйстве можно с помощь отходов производства пива, выяснили испанские биологи. Для этого потребуются сами отходы, навоз и рапсовое масло.

Результаты своих открытий биологи опубликовали в журнале Frontiers in Sustainable Food Systems, передает ТАСС.

«Высокая концентрация соединений азота в этой смеси стимулирует рост полезных микробов в почве. Это одновременно ускоряет разложение навоза и приводит к гибели нематод и других беспозвоночных вредителей, повреждающих корни растений и снижающих их урожайность», –рассказала Майте Гандариасбейтия, научный сотрудник Баскского института развития и изучения агрикультуры и один из авторов исследования.

Происходящие в последние годы массовую гибель диких и домашних пчел, а также резкое сокращение в численности других насекомых ученые связывают не только с глобальным потеплением и разрушением природных экосистем, но и с применением пестицидов. Они не только убивают пчел и шмелей напрямую, но и меняют программу их поведения и эмбрионального развития.

Подобные соображения, а также несколько эпизодов массовой гибели пчел, предположительно связанных с пестицидами из класса неоникотиноидов, заставляют химиков и биологов искать альтернативы для отравляющих веществ, которые сейчас активно используются в сельском хозяйстве. В частности, недавно китайские ученые обнаружили мощные природные пестициды в листьях растений вида Stemona sessilifolia, которые вырабатывали их симбионты-бактерии.

Гандариасбейтия и ее коллеги открыли еще один пример того, как взаимодействия между растениями и микробами могут приводить к гибели различных вредителей, угрожающих урожаю. Они совершили это открытие, обратив внимание на то, что продукты гниения некоторых растений содержат в себе вещества из класса изотиоцианатов и глюкозинолатов, крайне токсичных для нематод и других вредителей.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи проследили за тем, как добавление трех самых доступных источников этих веществ, в том числе навоза, а также растительных отходов производства пива и рапсового масла, повлияет на состояние нескольких посадок капусты в одной из экспериментальных теплиц на территории Испании.

Как показали эти опыты, комбинация из всех трех природных компонентов наиболее эффективно стимулировала рост капусты и при этом защищала ее корни от атак нематод вида Meloidogyne incognita, атакующих корни травянистых растений. До обработки полей смесью из навоза и растительных останков, эти черви уничтожали около 45% урожая, тогда как природный пестицид уменьшил этот показатель фактически до нуля ко второму сезону выращивания капусты.

Исчезновение паразитических нематод, как отмечают ученые, было связано не только с появлением в почве токсичных для них веществ, но и с тем, что смесь из навоза и растительных останков ускорила размножение полезных почвенных микробов. Эти бактерии, в свою очередь, привлекали внимание других видов червей, которые постепенно вытеснили остатки популяций Meloidogyne incognita.

В ближайшее время ученые планируют изучить, обладают ли подобными свойствами другие виды растительных отходов производства. Как надеются Гандариасбейтия и ее коллеги, эти опыты помогут им создать новые типы природных пестицидов, которые будут уничтожать другой набор вредителей и паразитов растений.