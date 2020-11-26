Как замедлить старение? И при чём здесь мухи?

Мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Института биологии старения имени Макса Планка, исследование которых опубликовано на портале phys.org.
Специалисты провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках, сообщает РИА Новости.
"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", — отметила один из авторов работы Линда Патридж.
Мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по словам ученых, наоборот ускоряет этот процесс.
Кроме того, увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни на десять процентов.
Ученые подчеркивают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.Темы: Наука