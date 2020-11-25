Учёные выделили категорию пациентов с 10-кратным риском развития рака печени

Британские учёные из Эксетерского университета опубликовали в журнале JAMA результаты нового исследования, касающегося вероятности возникновения рака печени.
Выяснилось, что одно из самых распространенных генетических заболеваний в западном мире - гемохроматоз - в десять раз повышает риск развития рака печени у мужчин.
Гемохроматоз — это наследственное, генетически обусловленное, заболевание. Оно проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в тканях и органах.
Учёные выяснили, что у более 7% мужчин с данным заболеванием к 75 годам развивается рак печени. Как правило, сначала происходит поражение этого органа, которое затем прогрессирует до цирроза и онкологии. Важно вовремя проходить обследования и в случае выявления патологических процессов — лечиться.
В исследовании приняли участие 2890 мужчин и женщин. В начале наблюдений им было от 40 до 70 лет. К настоящему времени у 21 пациента развился рак печени. 14 из них уже скончались.
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