Испанский учёный: через год появится коллективный иммунитет, и заживём спокойно

Мариано Эстебан — один из ученых Центра биотехнологий CSIC, который работает над проектом по разработке вакцины против Covid-19 в Испании. Он дал свой прогноз достижения коллективного иммунитета в Испании.
Учёный считает, что население страны должно убедиться в том, что вакцина действительно защищает от коронавируса. Это позволит выработать 70-процентный коллективный иммунитет. «Через год у нас будет коллективный иммунитет, и мы заживём спокойно», - спрогнозировал он.
Эстебан надеется, что третья фаза испытания вакцины, над которой они работают, начнется в середине 2021 года.
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