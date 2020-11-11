Как по симптомам коронавируса предсказать течение болезни?

Врачи из Испанского медицинского общества (SEMI) провели исследование, которое позволяет прогнозировать, как примерно будет протекать коронавирус, исходя из тех или иных симптомов. В работе принимали участие около ста медиков, проанализировавших истории болезни 12 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19. Для удобства они выделили четыре основные группы больных коронавирусом. Изучая выводы врачей, следует помнить, что они основаны только на данных тех пациентов, которых пришлось госпитализировать. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Medicine.