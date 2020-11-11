Как по симптомам коронавируса предсказать течение болезни?

Врачи из Испанского медицинского общества (SEMI) провели исследование, которое позволяет прогнозировать, как примерно будет протекать коронавирус, исходя из тех или иных симптомов. В работе принимали участие около ста медиков, проанализировавших истории болезни 12 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19. Для удобства они выделили четыре основные группы больных коронавирусом. Изучая выводы врачей, следует помнить, что они основаны только на данных тех пациентов, которых пришлось госпитализировать. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Medicine.
К этой группе больных принадлежат 72,4% госпитализированных пациентов. Здесь выделяют три главных симптома коронавируса: высокую температуру, кашель и одышку. Как правило, это пожилые мужчины, часто с различными патологиями. У них симптомы быстро усиливаются. Прогноз для них не самый благоприятный. В этой категории больных самая высокая смертность — 24,1%
Это сравнительно небольшая часть пациентов медицинских учреждений — 9,9%. Их главные симптомы: отсутствие вкусовых ощущений и потеря обоняния. Иногда к ним могут добавляться лихорадка, кашель и одышка. Таких пациентов гораздо реже приходится отправлять в отделения интенсивной терапии. И смертность среди них существенно ниже — 4,3%
В третью группу входят 7,3% от общего числа. Для них характерно сочетание таких симптомов, как ломота в мышцах и суставах, головная боль. Иногда — температура, кашель и одышка. Смертность для этой группы больных составила 14,7%.
Это 10,4% от общего числа пациентов. Их главные симптомы: диарея, рвота и боль в животе. Часто всё это сопровождается высокой температурой, кашлем и одышкой. По словам авторов исследования, это вторая по смертности группа (18,6%).
Полностью исследование доступно здесь.Темы: Наука