Из песка на юге Испании выкопали древнеримские термы

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На побережье Кадиса на юге Испании откопали римские термы, которым больше 2000 лет. Сооружение высотой почти четыре метра пряталось под песком прямо возле тропинки, по которой отдыхающие каждый день ходили на пляж.
Дюны, окружающие мыс Трафальгар, один из самых посещаемых районов побережья Кадиса, в течение двух тысяч лет скрывали древнеримские бани. Они сохранились в прекрасном состоянии, сообщает информационное агентство EFE. Находка удивила как археологов из Университета Кадиса, так и тысячи людей, которые на протяжении многих лет ходили мимо, ни о чем не подозревая.
Археолог Дарио Берналь и его команда пришли к выводу, что найденное ими сооружение — сложный термальный комплекс, который нагревался от печи. Теперь на основе этой находки ученые развивают целую теорию о гигиене в Древнем Риме. По их словам, термы предназначались для рыбаков и простых рабочих, которые трудились на местных производствах. Именно здесь делали на экспорт знаменитый рыбный соус гарум.
Археологи продолжают раскопки и уверены, что их ждут новые потрясающие открытия.