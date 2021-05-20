Испания поставит точку в вопросе о происхождении Колумба

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Университет Гранады проведет генетическую экспертизу останков мореплавателя Христофора Колумба и установят его истинное происхождение.
«Происхождение Колумба - один из самых больших нерешенных вопросов в истории. Останки были эксгумированы в 2003 году из Кафедрального собора Севильи. В 2021 году их изучит профессор судебной медицины Университета Гранады Хосе Антонио Лоренте. Официальная теория гласит, что Колумб был генуэзцем <...>, однако в последние годы многочисленные теории ставят под сомнение его происхождение», - говорится в опубликованном в среду заявлении научного учреждения. Его цитирует ТАСС.
Согласно некоторым исследованиям, Колумб мог родиться в Испании, однако другие теории указывают на такие страны, как «Португалия, Хорватия и даже Польша», сообщили в университете. С 2003 года останки Колумба хранились в специальном помещении в университете Гранады.