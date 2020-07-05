Испанский фармацевт рассказал об опасности ношения масок

Маску необходимо носить, однако слишком продолжительное ношение вредно для кожи, считает фармацевт и директор лабораторий Пакита Орс.
По некоторым данным, в борьбе с коронавирусом может быть полезен витамин D. Получить его естественным способом проще всего от солнца: необходимо загорать, чтобы усвоить витамин D. Однако жара и летнее солнце плохо сочетаются с маской – такая комбинация вызывает на коже раздражение, прыщи, сухость и дискомфорт.
В маске кожа лица больше потеет. Кроме того, маски, которые производятся на рынке, изготовлены, в основном, из химических волокон. При контакте с кожей эти волокна могут выделять такие вещества, как формальдегид (формалин, который используется для консервации). При продолжительном использовании маски на лице часто появляются очаги воспалений, особенно на подбородке и носу, а более зрелая кожа начинает страдать от сухости и обезвоживания.
Чтобы предотвратить эти проблемы, фармацевт советует пользоваться заживляющими кремами в первом случае и косметикой, помогающей регенерации кожи, во втором.Темы: Наука