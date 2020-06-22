Испанский диетолог рассказал о связи молока и онкологических заболеваний

Испанский диетолог Айтор Санчес прокомментировал информацию о том, что употребление молока якобы может увеличивать риск заболевания раком.
Слова доктора приводит издание La Vanguardia. Многие считают, что сложный белок казеин, содержащийся в молочных продуктах, может провоцировать и ускорять онкологические процессы в организме. По мнению Санчеса, это утверждение звучит слишком категорично, и на сегодняшний день научные данные об этом весьма противоречивы. Однако он подтвердил, что существуют исследования, которые наводят на мысль, что следует минимизировать употребление всех продуктов, которые способны активизировать рост раковых клеток. «Можно сделать вывод, что молочные продукты связаны с небольшим увеличением риска развития ряда онкологических заболеваний, особенно рака простаты», — заявил он.
Впрочем, по его словам, молоко и продукты на его основе это не только казеин, а ещё множество разных компонентов. И у них есть как полезные, так и вредные свойства.Темы: Наука