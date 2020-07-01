Испанские медики назвали препарат, снижающий риск заболеть коронавирусом

Пациенты с ВИЧ меньше подвержены заболеванию COVID-19, если в ходе антиретровирусной терапии (АРТ) принимают комбинацию препаратов тенофовир и эмтрицитабин, сообщило Министерство здравоохранения Испании со ссылкой на данные исследования.
Результаты исследования говорят о том, что риск заболеть COVID-19 у пациентов с ВИЧ не выше, чем в целом у населения, передаёт РИА Новости. При этом те из них, кто принимает тенофовир/эмтрицитабин (комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемая для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции), в меньшей степени подвержены заболеванию COVID-19, чем пациенты, проходящие другие курсы лечения, говорится в сообщении минздрава Испании.
Исследование проводилось в 60 клиниках, расположенных в различных частях страны, в нем приняли участие 77,5 тысячи пациентов с диагнозом ВИЧ. У 236 из них был диагностирован COVID-19, 151 доставили в больницы, 15 оказались в отделениях интенсивной терапии, 20 умерли.
Авторы исследования, опубликованного в американском журнале Annals of Internal Medicine, считают, что необходимы дополнительные анализы, чтобы подтвердить эффективность различных антиретровирусных препаратов для лечения COVID-19.
"Подтверждение этих данных будет большим достижением для предотвращения заражения санитарного персонала и уязвимых людей", - полагает минздрав.
В настоящее время в Испании проводятся различные клинические испытания, цель которых – оценить риск распространения COVID среди медперсонала. Это одно из самых широкомасштабных подобных исследований в Европе. Оно проходит в 67 больницах в 14 автономных сообществах, в нем участвуют четыре тысячи человек.Темы: Наука