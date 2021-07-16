Испанский диетолог назвал наименее вредный вид мяса

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В последнее время власти Испании всё чаще призывают отказываться от чрезмерного употребления мясной продукции. На этом фоне известный диетолог, профессор из Университета Барселоны Абель Марине решил рассказать о том, как есть мясо без вреда для здоровья.
По его словам, потребление мяса лучше ограничить 70 граммами в день. Желательно, чтобы это было белое мясо, птица. В идеале — индейка. А от барбекю, жаркого, копченостей и колбас лучше отказаться.
В любом случае, продолжает Марине, «потребление продуктов растительного происхождения должно быть больше, чем продуктов животного происхождения». «Мы не говорим людям не есть мясо, а скорее, что это должно быть адаптировано к рекомендациям по здоровью, потому что это связано с определёнными рисками, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни», - пояснил министр Альберто Гарсон.
Марине утверждает, что чем разнообразнее рацион, тем лучше. А от строгих диет лучше отказаться, советует он. Обратить внимание он рекомендует на средиземноморскую диету.