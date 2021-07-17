Как проверить своё зрение с помощью всего одной картинки?

Испанское издание 20minutos пишет о любопытном исследовании, которое провёл Американский национальный институт офтальмологии. Его авторы рассказали, как с помощью одной картинки можно проверить своё зрение.

Это изображение, состоящее из черных и белых точек. Внутри есть четырехзначное число, и в зависимости от того, какое из них мы видим, у нас может быть та или иная проблема. Вот четыре варианта:

Если человек видит число 3246, возможно, он страдает астигматизмом и близорукостью. Если число 3240, это может указывать на астигматизм в одном из глаз. Если видно число 1246, существует проблема близорукости. Если вы видите число 1240, вам повезло и у вас идеальное зрение.

Астигматизм вызван искривлением роговицы или хрусталика. Симптомы: нечеткое или искаженное зрение, напряжение глаз, головная боль, косоглазие, чтобы лучше видеть, или дискомфорт в глазах.

Близорукость - это когда глаз не преломляет свет должным образом, то есть не фокусируется, и поэтому не видны четкие изображения, а только далекие и размытые фигуры. Может сопровождаться такими симптомами, как напряжение глаз, головная боль.