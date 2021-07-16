Что будет, если есть яблоки каждый день?
17:49 16.07.2021
Яблоко — самый популярный фрукт. И врачи часто советуют есть яблоки каждый день. Но что именно будет происходить с организмом, если включить их в ежедневный рацион? На этот вопрос ответили испанские диетологи специально для издания okdiario.
Но сначала специалисты обратили внимание на важное правило, которого следует придерживаться при включении яблок в каждодневное меню. Нельзя питаться только яблоками, такие диеты могут быть опасными и нанести вред организму. Следует не просто полноценно питаться, но и, помимо яблок, есть ещё какие-то фрукты. Тогда польза будет несомненной.
Что произойдёт с организмом, если каждый день есть яблоки?
- Яблоки утоляют голод. Это отличный, полезный, перекус между полноценными приёмами пищи. В мякоти содержится пектин, который, добравшись до желудка, посылает мозгу сигнал о насыщении. Это на какое-то время притупляет голод. А ещё пектин благотворно влияет на уровень холестерина в крови.
- Яблоки полезны для сердца и сосудов. Как мы уже выяснили, пектин нормализует уровень холестерина. Яблоки вообще полезны для сердечно-сосудистой системы. Они уменьшают всасывание жира из пищи. Борются с гипертонией.
- Яблоки регулируют работу кишечника. Они богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на процессы пищеварения.
- Яблоки улучшают внешний вид кожи. Ведь это отличный антиоксидант, делающий кожу более молодой и здоровой.
- Яблоки активируют работу мозга. По данным Массачусетского университета Лоуэлла, яблочный сок может увеличить выработку ацетилхолина — нейромедиатора, улучшающего память.
- Яблоки богаты витаминами. Особенно C и A. Среднее яблоко содержит 8 мг витамина С. Он содержится непосредственно под кожицей, поэтому яблоки лучше не чистить.