Испанские врачи рассказали, можно ли покупать в магазине нарезанные фрукты

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Сегодня на прилавках супермаркетов можно найти уже очищенные и удобно порезанные фрукты. Но испанские медики из Службы здравоохранения Мадрида не советуют их покупать.
Главная опасность нарезанных в магазине фруктов — риск отравления. Прежде всего, стоит помнить, что уже разрезанный фрукт должен быть либо немедленно съеден, либо отправлен на хранение в холодильник. Это правило не всегда соблюдается в супермаркетах.
Существуют патогенные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кишечная палочка, которые могут вызывать заражение кусочков фруктов и размножаться на них.
Если же вы всё-таки решились на покупку порезанных фруктов, нужно соблюдать некоторые правила. Вот они…