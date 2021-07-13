В Испании нашли останки ранее неизвестного динозавра

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Археологи из Испании нашли на территории Каталонии останки гигантского динозавра, который получил имя Portellsaurus sosbaynati. Он относился к роду игуанодонов и обитал на Земле примерно 130 миллионов лет назад.
Как сообщает издание «Вокруг света», длина динозавра составляла около восьми метров, и весил он не менее 3600 килограммов. На его лапах были длинные острые когти. Это опасное оружие не применялось для охоты на добычу, поскольку ящер питался только растениями. Но когти, вероятно, помогали ему защищаться от хищников, а также разделывать фрукты.
Исследовав череп животного, палеонтологи пришли к выводу, что у динозавра были большие ноздри. Это указывает на острое обоняние, которое давало преимущество при поиске еды. Крупный хвост помогал животному поддерживать равновесие. Чтобы не утратить баланс, он должен был держать его вертикально. Найденный динозавр похож на тех животных, чьи останки встречались ранее на территории современных Китая и Нигера.
Палеонтологи полагают, что находка может пролить свет на эволюцию орнитоподов — существ, которые вначале были маленькими двуногими травоядными животными, но за миллионы лет значительно выросли в размерах и численности. В конце концов, они стали одной из доминирующих групп на планете.