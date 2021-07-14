15 продуктов для быстрого и красивого загара 

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Многие фрукты и овощи богаты бета-каротинами. Они обладают способностью превращаться в витамин А при попадании в организм и являются антиоксидантом, который помогает иммунной системе защищаться от различных заболеваний. Кроме того, такие продукты способствуют хорошему состоянию кожи и слизистых оболочек, а летом ускоряют загар и делают его красивым. Испанские эксперты по просьбе издания ABC перечислили 15 продуктов, которые особенно эффективно справляются с этой задачей.