Испанские учёные скрестили обезьян с людьми

Последние новости Испании на русском языке
Международная команда ученых под руководством испанца Хуана Карлоса Исписуа создала в китайской лаборатории 132 эмбриона приматов со стволовыми клетками человека.
Это так называемые «химерные эмбрионы». В каждый из 132 эмбрионов обезьяны на стадии бластоцисты (шестидневного возраста) вводили 25 человеческих клеток, специально перепрограммированных плюрипотентных стволовых клеток, способных превращаться во все типы клеток в организме, с флуоресцентным белком. Клетки выжили и интегрировались в эмбрион. Десять дней спустя 103 из них все еще развивались. Вскоре выживаемость пошла на убыль, и через 19 дней в живых остались только три химеры.
Однако это заметный прогресс в этой практике, поскольку образование химер между людьми и животными обычно не поддерживает такую высокую эффективность и интеграцию человеческих клеток.
Цель эксперимента, результаты которого опубликованы в журнале Cell, — научиться создавать человеческие ткани для трансплантации. Об этом Исписуа заявил агентству EFE. По его словам, это также поможет испытывать новые медицинские препараты с высокой точностью.