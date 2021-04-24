Диетологи назвали новый суперпродукт против рака

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Диетологи заявили о способности грибов предотвращать некоторые онкологические заболевания, пишет испанское издание 20minutos.
В журнале Advances in Nutrition медики выложили результаты своего исследования. Они изучили 17 научных работ, посвященных раку и опубликованных в период с 1966 по 2020 год. А также проанализировали данные более 19500 раковых больных. Далее исследовательская группа сопоставила эти данные с их пищевыми привычками, а именно с наличием грибов в ежедневном рационе.
Согласно результатам исследования, люди, которые ели 18 граммов грибов (от 1/8 до 1/4 стакана) в день, имели на 45% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто не ел грибы. В частности, исследователи отметили прямую связь с раком груди, поскольку люди, которые регулярно ели грибы, имели значительно более низкий риск заболеть им.
Грибы богаты витаминами, питательными веществами и антиоксидантами. Выводы команды показывают, что это настоящий суперпродукт, когда речь заходит о защите от рака. «Грибы считаются основным диетическим источником эрготионеина, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток», - прокомментировал Джибрил М. Ба, аспирант Медицинской школы Пенсильвании.