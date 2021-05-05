Испанская субмарина погрузилась на глубину 10 706 метров

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Инженер Хектор Сальвадор стал первым испанцем, спустившимся на глубину в 10 706 метров.
На подводном аппарате DSV Limiting Factor испанец погрузился в одну из самых глубоких точек Марианской впадины. Подлодка создана каталонской компанией Triton Submarine EMEA.
Погружение продолжалось более 12 часов. Экипаж взял образцы подводного грунта и изучил самую глубоководную «жертву кораблекрушения» — американский эсминец, затонувший здесь в 1944 году после сражения с японской эскадрой.