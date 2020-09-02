Испанские учёные связали быстрое старение с фастфудом

Их статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Кратко о научной работе сообщает издание Science Alert, сообщает Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года, которые приняли участие в долговременном исследовании SUN Project (1999-2018 годы), посвященного изучению влияния пищевых привычек на артериальное давление, диабет, ожирение и коронарной болезни сердца. В рамках исследования участники предоставили образцы слюны, из которых выделили ДНК для определения длины теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждения в процессе репликации. Их укорочение часто называют маркером клеточного старения, хотя связь теломер с биологическим старением человека пока остается не очень ясной.

Частота употребления ультраобработанной еды (сладкие напитки, мясные изделия и другие продукты, содержащие большое количество вкусовых добавок, консервантов, жиров и сахаров) была определена с использованием пищевых опросников. По результатам участников распределили по четырем группам в соответствии с низким, средненизким, средневысоким и высоким потреблением. Каждую группу связали с риском укорочения теломер с помощью логистической регрессии — статистической модели, позволяющей определить вероятность одного из двух исходов по какому-либо признаку, а также то, насколько эта вероятность повышается, если признак количественно изменяется.

По результатам исследования те, кто чаще всех употреблял нездоровую пищу (три порции в день), почти вдвое чаще оказывались среди 20 процентов испытуемых, которые имели наиболее короткие теломеры среди всех участников, по сравнению с теми, кто употреблял ее реже других. Для групп со средненизким и средневысоким потреблением риск повышался на 29 и 40 процентов, соответственно.

Авторы предупреждают, что, несмотря на корреляцию, причинно-следственная взаимосвязь остается спекулятивной. Например, возможно, что участники, злоупотребляющие вредной едой, ведут, в целом, нездоровый образ жизни, ускоряющий клеточное старение. Однако существуют и другие свидетельства, что нездоровая пища может провоцировать воспалительные реакции и нарушения в иммунной системе, которые традиционно считаются одним из факторов процесса старения.