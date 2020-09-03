Учёные рассказали об опасности сиесты

Послеобеденная сиеста, так популярная в Испании, может подорвать здоровье. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Гуанчжоу. Свой доклад они представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.
«Дневной сон — обычное дело во всём мире. И считается здоровой привычкой. Распространено мнение, что дневной сон улучшает работоспособность и нейтрализует негативные последствия недосыпания. Наше исследование ставит под сомнение эту точку зрения», — говорят учёные.
Работая над исследованием, учёные проанализировали данные 313 651 человека. Из них 39% регулярно спят днём. Выяснилось, что долгий сон (больше часа) на 30% повышает смертность от самых разных причин. И на 34% — конкретно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, дневной сон любой продолжительности повышает риск умереть на 19%. Причём эта связь чаще прослеживается у женщин (на 22% выше риск). И у пожилых людей (на 17% выше).
При этом короткий дневной сон (меньше часа) учёные не связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, исследование показало, что 30-45 минут сна днём улучшает сердечно-сосудистую систему у тех, кто не досыпает ночью.
Причины, по которым сиеста влияет на вероятность летального исхода, до конца не изучены. Среди версий: влияние на воспалительные процессы, давление, диабет и физическое здоровье в целом, говорят авторы доклада.Темы: Наука