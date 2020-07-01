Испания разрабатывает свою вакцину от COVID-19

Испанские разработки вакцины от COVID-19 идут успешно, есть вероятность, что уже через несколько месяцев вакцины начнут применять на людях, заявил министр науки Педро Дуке.

Он рассказал, что в мире существуют около 180 проектов по разработке вакцины, в Испании из них – 12, которые финансируются из государственного бюджета. Его слова приводит РИА Новости. «В пяти из 12 групп уже есть то, что называется "вакцины-кандидаты", и они начинают доклинические испытания на животных. Один из проектов, у которых "вакцина-кандидат" была уже в конце апреля, завершил исследования на животных и есть большая надежда на эту вакцину", – рассказал Дуке.

Как сообщило министерство науки, четыре проекта рассчитывают начать испытания на людях в декабре.

"Есть вероятность, что со всеми этими сделанными пробами, через шесть-двенадцать месяцев мы можем начать применять вакцину на испанцах… Надо провести еще много исследований, но мы оптимисты и считаем, что будет вакцина, которая поступит в испанскую систему здравоохранения, когда она подтвердит свою эффективность", - сказал министр.

Он также рассказал, что уже идут переговоры с рядом иностранных компаний, которые готовы будут приобрести вакцину, если она будет разработаны в Испании.

В Испании также проводятся около 100 клинических испытаний возможного лечения коронавируса, а также исследования выявления вируса – причем не только непосредственно на людях, но также в окружающей среде, в отходах, на поверхностях, напомнил министр.