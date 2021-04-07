Испанские экологи рассказали о вреде авокадо

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Авокадо — один из самых модных и полезных продуктов — представляет страшную угрозу для экосистемы Испании. С таким предупреждением выступили испанские экологи в эфире телеканала Cuatro.
Дело в том, что выращивание авокадо требует огромного количества воды. Традиционные страны-производители — Мексика и Доминиканская Республика — отличаются высокой влажностью и долгими сезонами дождей. Чего не скажешь про Испанию. А между тем, Испания уже занимает восьмое место в мире по производству авокадо и первое в Европе.
Ежегодно Испания продает авокадо на 100 млн евро. Но, по прогнозам экологов, вред окружающей среде может в будущем обойтись стране гораздо дороже. Ведь чтобы получить всего 1 килограмм авокадо требуется 600 литров воды.
По словам ученых, чтобы не отказываться от выращивания авокадо, нужно срочно модернизировать плантации. Многие фермеры уже пошли по пути инноваций. Например, Хесус из Малаги использует энергию солнца, специальные резервуары, генераторы органических веществ для почвы и регулярную обрезку деревьев. Все это в сумме помогает минимизировать потребление воды.