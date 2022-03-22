Испанские диетологи рассказали о пользе огурцов

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Испанское издание La Vanguardia пишет о полезных свойствах огурцов. В последнее время популярность этого овоща выросла, а вместе с ней — и его производство. Оказывается, огурец — один из важных элементов средиземноморской диеты — гораздо полезнее, чем многие думают. Он содержит много питательных веществ, витаминов и минералов.
Огурец используется во многих традиционных блюдах испанской кухни. Помимо употребления в пищу, огурец также приносит пользу и при наружном применении: кто не использовал ломтики огурца, чтобы уменьшить круги и мешки под глазами. Огурец богат питательными веществами: начиная от витаминов группы В и заканчивая минералами, например, фолиевой кислотой, кальцием, железом и магнием.
Огурцы настолько популярны в мире (занимают четвертое место в рейтинге овощей), что в последние годы их производство бьет рекорды, поскольку спрос на них растет с огромной скоростью. Благодаря доступности, есть их можно круглый год, несмотря на то, что сезон длится с апреля по октябрь.
Выбирать следует зеленые огурцы без желтых пятен или дефектов на кожице. Хранить их рекомендуется в холодильнике, срок – до нескольких дней.
Потребление огурцов ассоциируется с летом, в том числе из-за большого содержания влаги, однако их используют и в различных салатах и блюдах и зимой. Если речь идет о холодных супах, то огурец – овощ универсальный, его можно сочетать с разными продуктами, например, с йогуртом, авокадо, базиликом или фруктами – арбузом или яблоками.
Источник: ИноСМИ