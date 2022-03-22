Испанские диетологи рассказали о пользе огурцов

Испанское издание La Vanguardia пишет о полезных свойствах огурцов. В последнее время популярность этого овоща выросла, а вместе с ней — и его производство. Оказывается, огурец — один из важных элементов средиземноморской диеты — гораздо полезнее, чем многие думают. Он содержит много питательных веществ, витаминов и минералов.

Огурец используется во многих традиционных блюдах испанской кухни. Помимо употребления в пищу, огурец также приносит пользу и при наружном применении: кто не использовал ломтики огурца, чтобы уменьшить круги и мешки под глазами. Огурец богат питательными веществами: начиная от витаминов группы В и заканчивая минералами, например, фолиевой кислотой, кальцием, железом и магнием.

Огурцы настолько популярны в мире (занимают четвертое место в рейтинге овощей), что в последние годы их производство бьет рекорды, поскольку спрос на них растет с огромной скоростью. Благодаря доступности, есть их можно круглый год, несмотря на то, что сезон длится с апреля по октябрь.

Выбирать следует зеленые огурцы без желтых пятен или дефектов на кожице. Хранить их рекомендуется в холодильнике, срок – до нескольких дней.

Потребление огурцов ассоциируется с летом, в том числе из-за большого содержания влаги, однако их используют и в различных салатах и блюдах и зимой. Если речь идет о холодных супах, то огурец – овощ универсальный, его можно сочетать с разными продуктами, например, с йогуртом, авокадо, базиликом или фруктами – арбузом или яблоками.

Полезные свойства огурцов

Полезны для мозга. Содержат флавонолы, антиоксиданты, которые способствуют взаимодействию нейронов. Натуральное противовоспалительное средство. Воздействуют на противовоспалительные ферменты, например, циклооксигеназы. Помогают бороться со стрессом. Содержат много витаминов группы В, которые оказывают расслабляющее воздействие на нервную систему. Улучшают пищеварение. Помогают улучшить PH желудка и бороться с рефлюксом. Способствуют похудению. Огурец – низкокалорийный продукт с большим содержанием жидкости, что придает ему свойства диуретика. Защищают сердце и предупреждают гипертонию. Огурцы содержат калий, минерал, который регулирует артериальное давление. Стимулируют иммунную систему. Витамин С способствует более эффективному функционированию природной защиты организма. Защищают от некоторых типов рака. Огурец содержит лигнаны, источник фитоэстрогенов, которые помогают предупреждать в том числе рак молочной железы и рак кишечника.

Источник: ИноСМИ