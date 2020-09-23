Испанские диетологи рассказали о пользе кофе

Традиционно необоснованно ограничивали потребление кофе для определенных групп населения, которые сегодня, насколько нам известно, не так к нему восприимчивы, как считалось на протяжении десятилетий, говорит эксперт. «К этим группам населения относили беременных или людей, страдающих гипертонией. Для поддержания здорового образа жизни им разрешали выпивать одну — две чашки кофе в день», — отмечает Аитор Санчес. Его слова приводит ИноСМИ со ссылкой на газету ABC.

Как считает диетолог и нутрициолог Центра Хулии Фарре Клаудиа Брассеско (Claudia Brassesco), наука и время доказали, что благодаря многочисленным свойствам умеренное потребление кофе скорее полезно, а не вредно для здоровья. Однако она поясняет, что не весь кофе хорош и не каждый сорт обладает полезными свойствами. Среди этих свойств специалист отмечает улучшение чувствительности к инсулину, спортивных результатов, защитного эффекта против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, заболевания, из-за которого еще несколько лет назад рекомендовали сократить потребление кофе, а также предотвращение заболевания печени (снижение риска цирроза) и снижение риска возникновения некоторых онкологических заболеваний (рак печени и простаты).

В отношении полезных свойств кофе, как утверждает Аитор Санчес, ссылаясь на недавно опубликованные исследования о взаимосвязи кофе и улучшения состояния сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем, одна из рассматриваемых гипотез заключается в том, что этот напиток позволяет улучшать кровоток и активизировать органы, насыщая их кислородом. Однако, согласно исследованию, если мы пьем кофе именно с этой целью, а затем съедаем что-то неполезное, то это отрицательно сказывается на положительных свойствах напитка. «Самое вредное в кофе — это печенье, сахар и выпечка, с которыми мы его пьем», — отмечает Аитор Санчес.

В каких количествах можно пить кофе?

По мнению Брассеско, у всех людей разная восприимчивость кофеина. Поэтому нет общего рекомендованного количества кофе. Тем не менее диетолог отмечает, что в целом безопасным количеством можно считать 100 — 400 мг кофеина в день. Однако это количество должно варьироваться с учетом таких факторов, как темп жизни, эмоциональное состояние, стресс, сон, личная переносимость кофеина и состояние здоровья.

Клаудиа Брассеско, подсчитывая ежедневное количество потребляемого кофеина, учитывает, что такие напитки, как чай, мате или горячий шоколад, также содержат кофеин, что может значительно увеличить дневное потребление.

Арабика полезнее, чем робуста

Для того, чтобы выбрать хороший кофе, нужно учитывать сорт, степень обжарки и помола зерна. От этого зависят качество, состав и полезные свойства кофе. Как отмечает Клаудиа Брассеско, различают два сорта кофе: робуста, содержащий больше кофеина, с интенсивным и горьким вкусом, и арабика, содержащий меньше кофеина, с более сладким и мягким вкусом. На основании проведенных исследований у арабики больше полезных свойств. Поэтому неважно, где мы покупаем кофе, лучше выбрать арабику, даже если кофе будет дороже. Если Вы — настоящий любитель кофе, то он того стоит.

Обжарку лучше предпочесть натуральную и перемолоть кофе непосредственно перед потреблением. В процессе перемола кофе может потерять определенные свойства, особенно органолептические, поскольку по большей части аромат дают масла кофейного зерна. От растворимого кофе лучше отказаться. Из-за глубокой переработки увеличивается количество акриламида — химического вещества, которое образуется при приготовлении пищи при высоких температурах и негативно влияет на здоровье. Кроме того, как правило, в такой кофе добавляют сахар, из-за чего в нем меньше питательных веществ, а значит и пользы для здоровья.