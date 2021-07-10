Что будет, если есть малину каждый день?
17:46 10.07.2021
Испанские диетологи рассказали, какое влияние на организм оказывает ежедневное употребление малины. Специалисты говорят, что эта ягода — отличный вариант перекуса. Она на время утоляет голод и при этом очень полезна. Кроме того, её советуют добавлять в различные салаты, каши, йогурты. Осторожно относиться к малине нужно только людям с подагрой, болезнями желчного пузыря и почек. А теперь перечислим полезные свойства малины…
- Отличный продукт для худеющих. Малина низкокалорийная ягода (в 100 граммах — всего 40 ккал).
- Малина способствует правильному функционированию пищеварительной системы, так как она отличается высоким содержанием клетчатки (6,7 грамма на 100 граммов ягод). Улучшает перестальтику.
- Малина — мощный антиоксидант.
- Малина — богатый источник витамина С. Укрепляет кости, дёсны.
- Богата фолиевой кислотой (полезно беременным).
- Ягода богата фенольными соединениями (монофенолы, полифенолы и флавоноиды). Это усиливает антиоксидантную способность малины.
О том, что будет, если каждый день есть арбуз, читайте здесь.