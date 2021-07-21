Испанские диетологи перечислили полезные свойства ежевики
14:22 21.07.2021
Специалисты Испанского общества вопросов питания перечислили основные полезные свойства ежевики, которые полностью раскрывается при ежедневном употреблении этой ягоды. Конечно, что лучше есть свежую ежевику, но и при заморозке в ней остаётся большинство полезных свойств. Перечислим их…
- Ежевика богата клетчаткой, которая способствует улучшению работы пищеварительной системы.
- Ежевика имеет низкую энергетическую ценность, поскольку на 87,2% состоит из воды.
- Ежевика — отличный источник витаминов. Она богата витаминами С и E, а также фолиевой кислотой.
- Ежевика богата пигментами, особенно антоцианозидами и каротиноидами. Они обладают мощным антиоксидантным действием.
- В ежевике много полезных минеральных веществ: натрий, калий, кальций, железо и т.д.
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