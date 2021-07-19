Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
11:49 19.07.2021
Испанские диетологи рассказали о том, что происходит с организмом, если каждый день есть грецкие орехи. Это уникальный продукт, идеально подходящий для здорового меню и полезных перекусов. И неважно, употребляете вы их в чистом виде или добавляете в салаты и десерты. Польза от них будет одинакова. А какая именно, разберёмся подробно…
- Много энергии. Орехи — очень питательный продукт, богатый насыщенными жирными кислотами, мононенасыщенными и особенно — полиненасыщенными.
- Много клетчатки. Орехи полезны для пищеварительной системы.
- Источник железа, цинка, калия, селена, фосфора и магния.
- Источник витаминов B1, B3 (ниацин), фолиевой кислоты и витамина B6.
- Орехи улучшают память и снижают тревожность.
- Снижают уровень холестерина в крови.
- Орехи — источник антиоксидантов.
- Орехи уменьшают воспалительные процессы.
- Профилактика онкологических заболеваний.
О том, что будет, если каждый день есть яблоки, читайте здесь.