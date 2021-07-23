Что произойдёт, если есть авокадо каждый день?
11:46 23.07.2021
О полезных свойства авокадо знают все. Этот продукт отлично сочетается с самыми разными блюдами, он превосходно утоляет голод. Его можно есть как в чистом виде, так и добавлять в салаты, соусы и даже супы (так, например, делают в Мексике). Но что будет, если есть авокадо каждый день на продолжении длительного времени? Об этом диетологи рассказали испанскому изданию 20minutos.
Что будет, если есть авокадо каждый день?
- Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо содержит ненасыщенные жиры и олеиновую кислоту.
- Произойдёт детоксикации организма. Авокадо — источник витамина Е, который является мощным антиоксидантом.
- Организм насытится витамином B6. Один средний фрукт (200 граммов) обеспечивает 33% рекомендуемой дозы витамина B6 для мужчины и 38% — для женщин. Такие данные приводит Испанское общество вопросов питания (FEN).
- Станут крепче мышцы и нервы. Ведь в авокадо много минералов: калия, магния, фосфора.
О том, что будет, если каждый день есть грецкие орехи, читайте здесь.