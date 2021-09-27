Испанец собрал дома щупальца Доктора Осьминога из вселенной Marvel

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25-летний Томас Кастельянос с помощью 3D-принтера и собственных чертежей сконструировал роботизированные руки-щупальца, как у злодея из фильма «Железный человек».
Стоит отметить, что у молодого человека нет никакого специального образования, он всё делал интуитивно, не выходя из своего дома. Детали напечатал на принтере. Также использовал восемь моторов, верёвки и крепёж.
В прошлом году Томас уже соорудил костюм Железного человека в полный рост. Тут ему тоже помогли 3D-принтер и много свободного времени. Костюм обошёлся в 1 тысячу евро.