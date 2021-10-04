Испанские учёные нашли загадочную жидкость в древнеримской погребальной урне

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После того, как в 2019 году Кармона (Севилья) стала местом открытия подземного мавзолея времён Древнего Рима, учёные активно исследуют его содержимое.
Сейчас эксперты изучают жидкость, найденную в урне, где хранились кости умершего. Удивительным образом эта жидкость сохранилась до наших дней и не выветрилась почти за 2000 лет. Жидкость имеет красноватый оттенок. В сосуде её осталось почти два литра.
Первые предположения о том, что это могут быть остатки вина или масла, учёные довольно быстро отмели. И теперь они склоняются к версии о том, что речь идёт об эссенции ароматических растений.
Подземный мавзолей нашли два года назад в районе Кармона в одном из частных домов. В подземелье обнаружили восемь ниш, в шести из которых находились погребальные урны.