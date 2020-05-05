Европейские учёные нашли потенциального убийцу коронавируса

Группа учёных из Германии и Нидерландов в лаборатории Утрехтского университета создала антитело 47D11, которое может нейтрализовать коронавирус на клеточном уровне. Об этом пишет журнал Nature Communications. В будущем антитело может быть использовано для профилактики и лечения COVID-19, утверждают авторы исследования.
Учёные подчёркивают, что антитело эффективно не только для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, но и с родственным ему SARS-CoV. Принцип работы схож с действием иммунитета человека. Оно находит патогенный участок и воздействует на него.
Сейчас говорить о применении нового антитела в медицине ещё рано. Пока опыты проводились только на мышах. Следующим этапом станут клинические исследования, испытания на животных и людях.
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