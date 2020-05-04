Испанские врачи назвали 5 кожных проявлений коронавируса

Врачи пришли к выводу, что у большинства пациентов кожа так или иначе реагировала на коронавирус. Чаще всего наблюдались следующие проявления.
- 1. Пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай. Встречалась у 47% пациентов, как правило, у тяжелобольных.
- 2. Покраснения кожи, напоминающие обморожение. Иногда с гнойничками и пузырями. Такие поражения чаще встречаются на пальцах ног и рук. Замечены у 19% пациентов, в основном детей и подростков. При этом заболевание проходит без осложнений.
- 3. Везикулярная (пузырьковая) сыпь, похожая на волдыри. Обнаружена у 9% пациентов. В большинстве случаев сопровождается зудом. Такая сыпь характерна для тяжелобольных в средней возрастной категории.
- 4. Уртикарные высыпания, напоминающие крапивницу. Наблюдались у 19% пациентов, в основном в тяжёлом состоянии. Характерен сильный зуд.
- 5. Ливедо (сетчатый рисунок на коже, возникающий при нарушении работы сосудов). Встречается у 6% больных. Это пожилые пациенты.
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