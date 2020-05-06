Испанский учёный объяснил высокую смертность мужчин от коронавируса

По статистике, мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины. Осложнения и летальные исходы, по данным за прошлую неделю, у мужчин встречаются в 2,5 раза больше в среднем в мире, говорит нейробиолог Диего Редолар из исследовательской группы Cognitive Neurolab при Открытом университете Каталонии. В Испании смертность мужчин от COVID-19 составляет 8%, а женщин — 4%.

"Это заставляет предположить, что это может быть связано с табакокурением", — заявил Редолар агентству РИА Новости. На первом месте причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания (28% в 2018 году, и 10% этих заболеваний вызваны курением), мужчины умирают от них реже женщин. Однако мужчин, которым поставлен диагноз COVID-19, с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше, чем женщин, говорит специалист. "То есть должна быть какая-то переменная, которая оказывает влияние. И мы, как и некоторые другие исследователи, считаем, что это фактор курения", — считает нейробиолог. В Испании курят 25% мужчин и 18% женщин. Сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет курение, выявлены у 30% скончавшихся от коронавируса пациентов.

Есть данные исследований, которые доказывают, что курение, а также хроническая обструктивная болезнь легких могут увеличивать объем энзимов (ферментов) ACE-2. Они помогают коронавирусу попадать в клетки легких. При этом некоторые исследования свидетельствуют, что курильщики имеют больше рецепторов ACE2, что делает их более склонными к заражению вирусом.

Статистики, что именно курильщики чаще становятся жертвами COVID-19, в Испании нет. "Проблема в том, что данных, сколько женщин или мужчин с диагнозом COVID-19 курили, пока не существует. Во время кризиса система здравоохранения была переполнена и важно было не собрать методически полную информацию, а спасать жизни людей. Поэтому только сейчас начинают собирать эти данные, что является нормальной практикой в подобных обстоятельствах", — поясняет Редолар.