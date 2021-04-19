СМИ Испании: продлить здоровье и жизнь может простой и дешевый овощ

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Свекла невероятно полезна для нашего здоровья. Будучи одним из самых «сахарных» овощей, свекла низкокалорийна и богата клетчаткой, что приводит к замедленному всасыванию сахара. Она также является источником фолиевой кислоты, витамина С, калия и фосфора. Другими питательными веществами являются витамины В1, В2, В3 и В6, а также минералы, такие как железо и йод.
Как пишет ИноСМИ со ссыкой на испанскую газету ABC, стоит отметить ее пользу при анемии благодаря высокому содержанию в ней железа. Тем не менее, для лучшего усвоения содержащегося в ней железа эксперты советуют употреблять ее с пищей, богатой витамином С (например, лимоном или апельсином).
Кроме того, свекла, как и салат, шпинат и сельдерей, богата неорганическими нитратами: многие бактерии, живущие в полости рта, превращают нитраты в окись азота, что помогает регулировать давление в кровеносных сосудах и нейропередачу. Поэтому исследование, проведенное Эксетерским университетом (Великобритания), показало, что употребление свекольного сока способствует активной деятельности бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга, что способствует здоровому старению нашего организма.
Свекла способствует снижению кровяного давления, является антиоксидантом, способствует здоровью ногтей, кожи и волос, в ней содержится много клетчатки, которая помогает предотвратить запор. Поэтому важно включать ее в свой рацион и наслаждаться ее пользой.